Chiariello: “In base a falsi moralismi, si sta bloccando un Paese”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “5 stelle, il movimento immobile” questo il titolo di un articolo sulla Repubblica. In base a falsi moralismi, si sta bloccando un Paese.

De Laurentiis dice di non voler essere preso in giro, capire se giocherà o no, fermo restando che l’agenda la detta il Coronavirus. Clausura, bolle, tamponi, di che parliamo? Stanno bloccano tutto. Ha fatto bene De Luca a dire che i ristoranti non sarebbero potuti ripartire oggi, non si parte alla garibaldina. Ci stiamo ingessando in una volontà pseudo scientifica che sta bloccando la ripresa”.

Fonte: tuttonapoli.net