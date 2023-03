Chiariello: “Istanbul è meno lontana di quanto si pensi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Il sorteggio è il tema dominante, che consegna al Napoli un aereo per Istanbul. Non voglio assolutamente sembrare un super ottimista, ma di sicuro posso dire, senza timore di smentita, che in questo momento il Napoli è l’unica, tra le 8, ad essere la vera favorita per arrivare in finale e vi spiego perché. Il primo accoppiamento uscito è Real Madrid-Chelsea, lo stesso quarto dell’anno scorso; il secondo accoppiamento è Benfica-Inter; il terzo è uno scontro tra big, una tra Bayern Monaco e Manchester City andrà fuori; poi c’è stato un sorteggio ulteriore, per cui è uscito fuori che la quarta sfida, Milan-Napoli, vedrà in semifinale la vincente della seconda sfida, Benfica-Inter. Il Napoli ha sulla sua strada prima il Milan e poi l’Inter se fa fuori il Benfica, poi c’è la finale dove, dall’altro lato si giocano tutto. Oggi c’è una bella inchiesta sull’Europa, dove si dimostra che le italiane fatturano 1/3 o 1/4 delle big d’Europa: siamo i pigmei d’Europa, ma non in campo. In campo c’è un Napoli straordinario, se il Napoli mantiene la sua superiorità anche in Europa, allora è favorito. Non è un fatto sempre positivo, ma meglio di così non poteva andare il sorteggio, non solo abbiamo evitato le big, ma incontriamo una squadra che rispettiamo e conosciamo, ma che al momento è inferiore. Chiunque vincerà tra Inter e Benfica, poi, è alla nostra portata: c’è davvero un’autostrada, una cosa incredibile. Mi viene voglia di dire di preparare le valigie, perché Istanbul è meno lontana di quanto si pensi. Il Napoli di quest’anno ha fatto la rivoluzione Copernicana, adesso può regalare un sogno che dura 33 anni, ma anche vivere la palpitazione di una grande finale Champions contro una grande d’Europa”.