Chiariello: “Mertens? I tempi sembrano allungarsi”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli: “Siamo in attesa dei rientri. L’infermeria è piena. Koulibaly non se ne parla per Cagliari. Per Demme forse la botta sembra assorbita. Osimhen dovrebbe saltare anche l’undicesima. Per Mertens i tempi sembrano allungarsi e, addirittura, si legge che Gattuso stia rivedendo la posizione di Llorente. Magari il Napoli non lo venderà ad inizio Gennaio, ma alla fine quando avrà capito come evolverà la situazione. Siamo in mano a Petagna, in maniera del tutto inaspettata, e a Lozano, Insigne e Zielinski hanno qualità. E Petagna è un giocatore che se ben utilizzato può far bene. Certo avremmo Milik, ma non rientra nei piani della società. Sorge una domanda: a Cagliari che Napoli troveremo? Sono fiducioso. Il Napoli è una squadra costruita sulla fase difensiva e quando deve sfruttare la fase difensiva fa bene. La fase difensiva del Napoli è come quella del Sassuolo, come quella che abbiamo visto a San Siro: tanto palleggio e imbucata. In trasferta questo paga, ma quando devi fare tu la partita, non paga. È lì la quadra che non ha ancora trovato Gattuso ed è una quadra importante. Lì, però, dove incontra questo Cagliari, che non, purtroppo, ha perso un giocatore come Rog al quale vanno i miei auguri e che ha un ottimo allenatore e un’ottima squadra, il Napoli può vincere, perché con questo sistema può batterlo, colpendolo alle spalle con le bucate di Lozano ed Insigne”.