“Ora sentirete tante persone dire che eravamo illusi, che il Napoli è scarso, etc. etc. Tutta gente che non vedeva l’ora di poter attaccare ADL. Io invece dopo Bologna-Inter sono furioso in primis con i giocatori e poi con l’allenatore per aver sprecato un’occasione irripetibile”, scrive su Twitter il giornalista Umberto Chiariello.