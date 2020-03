Chiariello: ”Non mi trova d’accordo il rinvio di Napoli-Inter”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello in merito al rinvio di Napoli-Inter di Coppa Italia: “Non sono d’accordo con la decisione di non far giocare Napoli-Inter anche per mero interesse di bottega. Il Napoli perderebbe l’incasso, sarebbe un vantaggio per l’Inter giocare a porte chiuse, ma in questo momento il Napoli è pronto per reggere l’urto. E’ una partita sottovalutata quella di venerdì prossimo, il Verona gioca un ottimo calcio, ci sono quei gioielli che il Napoli ha tanto osservato. Il Verona ha due partite in meno, batterlo in casa propria diventerà importante e sarà un viatico per Barcellona”.