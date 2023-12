Ciccio Baiano: “Non è stato Italiano a scegliere di non andare al Napoli”

Ciccio Baiano, ex giocatore di Fiorentina e Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali di TvPlay.

Con il senno di poi, per Italiano è stato meglio non diventare il nuovo allenatore del Napoli?

“Italiano era tra i tanti nomi seguiti da Aurelio De Laurentiis. Posso dire che non è stata una scelta di Italiano non andare al Napoli, ma il contrario. Con il senno del poi è facile, ma si può comunque dire che la squadra azzurra sarebbe stata meglio con Italiano rispetto a come l’ha lasciata Rudi Garcia. Se vedo bene Italiano sulla panchina del Napoli? Sì”.

Cosa ci può dire del Napoli di Mazzarri? Che cosa ha sbagliato il Napoli nella programmazione di quest’anno?

“E’ fuori dalla corsa Scudetto, deve concentrarsi per arrivare tra le prime quattro. Il Napoli, così come tutte le altre, deve arrivare assolutamente in Champions League. Se hai giocatori non abituati a vincere, inconsciamente, non hai la stessa voglia dell’anno prima. I calciatori azzurri si sono ‘ubriacati’ della vittoria dello Scudetto”.