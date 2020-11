CM.COM, Agresti: “L’interesse dell’Inter per Milik è reale. Meret non vuole andare via in prestito”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com.

“L’interesse dell’Inter per Milik è reale – ha detto Agresti su Radio Crc – i nerazzurri hanno bisogno di un attaccante in grado di alternarsi con Lukaku. Tuttavia, credo che sarà difficile trovare un accordo tra le parti, anche perché Milik pretende un ingaggio importante e il Napoli non lo lascerà libero a zero euro a gennaio”. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Napoli su Thauvin. “Il Marsiglia potrebbe cederlo anche a gennaio. Il Napoli è tra le squadre italiane sulle sue tracce. Farebbe molto comodo a Gattuso”. Poche chance di Meret di lasciare il Napoli in questa stagione. “Meret sta valutando la possibilità di lasciare il Napoli anche a titolo definitivo – ha detto Agresti a Radio Crc – il portiere si trova bene in azzurro, ma non gradisce la possibilità di giocare così poco. In estate ha provato ad andare via, ma De Laurentiis non l’ha lasciato andare. A gennaio può succedere di tutto, ma non credo che il Napoli voglia privarsi di Meret”. Nel frattempo sono tutti in attesa del rinnovo di Gattuso. “L’annuncio potrebbe arrivare a breve – ha assicurato Agresti a Radio Crc – però non è ancora stata risolta la storia delle clausole. La trattativa è ancora aperta”. Infine un commento sulla querelle Juve-Napoli. “Non credo che lunedì in Corte sportiva d’Appello venga scritta la parola fine. Sono convinto che la gara venga giocata sul campo, ma bisognerà aspettare ancora per avere questo verdetto”.