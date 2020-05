CM.COM – Napoli, il preferito per la difesa è Gabriel: Todibo all’Everton potrebbe sbloccare l’affare

Jean-Clair Todibo ha sfiorato l’Italia a più riprese nel corso degli ultimi mesi. Nella finestra di mercato invernale il Milan è andato molto vicino dal mettere a segno il colpo, nelle scorse settimane il centrale francese è stato sondato anche dalla Juventus. Ma nelle ultime ore si registra l’offensiva dell’Everton che ha guadagnato la pole sull’ex Tolosa. In Germania danno l’affare in dirittura di arrivo e la chiusura può arrivare già nei prossimi giorni.

NAPOLI ALLA FINESTRA – La notizia di un Todibo sempre più diretto verso l’Everton non può che far piacere al Napoli. Con l’acquisto del giovane talento del Barcellona, l’Everton potrebbe mollare la presa sul brasiliano Gabriel che tanto piace a Giuntoli per il club azzurro. Il centrale in forza al Lille è in cima alla lista di Gattuso alla voce rinforzi per la prossima stagione.

Fonte: Calciomercato.com