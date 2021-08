CM.IT – Il Napoli lavora per Aziz Toure per la Primavera: che storia!

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la formazione di Frustalupi, impegnata nel campionato di Primavera 1. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il club partenopeo potrebbe prendere Aziz Toure in prestito dal Palermo. Una storia molto particolare quella del giocatore:

“Aziz Toure, centrocampista classe 2002, ha innanzitutto una storia tutta da conoscere, un viaggio tra sofferenze e riscatto. Aziz è scappato dalla Costa d’Avorio, passato per la Libia e il Niger quando era bambino. A giugno del 2017 è stato soccorso dalla Diciotti, imbarcazione della Guardia Costiera al largo di Catania. Doveva andare in Francia e, invece, si è fermato in Sicilia. È stato trasferito in una comunità più vicina a Balestrate, dove ha giocato un campionato di Promozione convincendo la Ternana a puntare su di lui. Il lockdown l’ha spinto a restare in Sicilia e così il Palermo ha voluto portarlo nel proprio vivaio. Toure si è fatto conoscere in un gol nel derby Primavera contro il Catania“.

Prosegue poi il portale di mercato, descrivendo il giocatore: “È un centrocampista di buone qualità tecniche e gamba al punto che può essere impiegato anche da esterno destro, come quinto nel sistema di gioco di Frustalupi. L’operazione non è ancora definita, il Napoli potrebbe prenderlo in prestito domani, nell’ultimo giorno di mercato“.