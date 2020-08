CM.it – Maksimovic in uscita. Su di lui c’è anche l’Everton di Ancelotti

Prestazioni in crescendo, un feeling mai così forte con la tifoseria, il desiderio di trovare la definitiva consacrazione che sembrava essersi realizzato: questo lo scenario che fino a qualche settimana fa accompagnava Nikola Maksimovic, in una sorta di seconda vita partenopea. Era pronto per il centrale serbo un rinnovo da due milioni netti a stagione più qualche bonus che lo avrebbe legato al Napoli fino al 2025, con un accordo trovato con il manager di Maksimovic, Fali Ramadani, anche nell’incontro avuto a Capri con Aurelio De Laurentiis.

Napoli, capitolo Maksimovic: lo strappo tra incomprensioni e l’interesse di Ancelotti

Uno scenario cambiato quando da ambo le parti c’è stato il desiderio di rivedere quell’accordo contrattuale: tra chi sperava di strappare qualcosa in più e chi aveva voglia di limitare le spese dopo il pesante lockdown. Inoltre, Maksimovic sperava e credeva di meritare una maglia contro il Barcellona: più in generale, di aver meritato di esser considerato al pari dei titolari. Qualcosa che non è avvenuto e che ha raffreddato il rapporto con Gattuso. Da qui, un rinnovo che da scontato non è più così scontato, anzi. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente Ramadani sta considerando due proposte dalla Premier: una di queste arrivata dall’Everton di Ancelotti. Maksimovic ha il contratto in scadenza nel 2021: un dettaglio non da poco nel possibile prezzo di cessione che potrebbe non superare i 15 milioni.

Fonte: Calciomercato.it