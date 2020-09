CM.IT – Napoli, Nacho pista concreta: serve la partenza di Koulibaly o Maksimovic

Dopo la riunione della scorsa settimana tra agente e intermediario per l’Italia, il futuro di Nacho resta un dossier aperto in casa Real Madrid. Nei giorni scorsi, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, è stata ribadita l’apertura totale al prestito da parte del club spagnolo. Una soluzione che stuzzica parecchio diversi club europei a caccia di un rinforzo difensivo negli ultimi giorni di mercato. Sondato anche dall’Inghilterra e dal Portogallo, il difensore iberico, in caso di cessione all’estero, ha messo in cima al proprio indice di gradimento la Serie A, dove abbiamo già da tempo registrato l’interessamento di Milan, Napoli e Roma. L’opzione rossonera, almeno ad oggi, non è la più calda, visto che prima di considerare profili over 27 i lombardi tenteranno di arrivare a giocatori più giovani. I giallorossi sono pronti a (ri)valutare il trentenne nel caso in cui dovessero fallire gli ultimi tentativi per Smalling o Marcao. La pista napoletana resta, invece, una delle più concrete, a patto che uno tra Koulibaly e Maksimovic lasci la Campania.

Fonte: Calciomercato.it