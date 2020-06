CM.IT – Napoli, nei prossimi offerta all’AZ per Oussama Idrissi

Alle prese con le incertezze relative al futuro di Callejon e Lozano, il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di almeno un attaccante esterno. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come la dirigenza stia valutando alternative ad Everton. Uno dei nomi maggiormente corteggiati resta sicuramente quello di Boga, ma le alte richieste del Sassuolo potrebbero complicare le cose. Per questo, nelle ultime settimane, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è tornato prepotentemente di moda il nome di Oussama Idrissi. Una pista che potrebbe diventare sempre più calda, visti i contatti molto concreti per l’ala dell’AZ. La dirigenza azzurra stima molto il ventiquattrenne e nei prossimi giorni proverà a studiare un’offerta per il club olandese, dopo aver già bozzato una proposta per il calciatore. Nazionale marocchino con passaporto olandese, Idrissi ha collezionato 17 gol e 10 assist in stagione e piace molto anche alla Roma.

Fonte: Calciomercato.it