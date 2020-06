CM.IT – Petagna piace al Torino. Si parla di un’operazione alla “Inglese”

Non c’è neppure il tempo di pensare di indossare la maglia azzurra che Andrea Petagna è già oggetto di mercato. L’attaccante, acquistato dal Napoli la scorsa finestra di mercato dalla Spal per 17 milioni più 3 di bonus, resta il desiderio di Davide Vagnati, nuovo ds del Torino, che lo ha rilanciato alla Spal e che vorrebbe metterlo al centro della rifondazione granata. Vagnati, secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.it, ha già tentato un primo approccio con il suo omologo partenopeo, Cristiano Giuntoli: prestito per il prossimo anno con obbligo di riscatto sottoposto a determinate condizioni. Giuntoli non ha chiuso all’ipotesi: se ne riparlerà più avanti, quando in casa Napoli sarà più chiaro il quadro. Ad oggi, il ds azzurro, deve prima sistemare la situazione di Arek Milik, capire se riuscirà ad arrivare ad un altro attaccante centrale e solo dopo andrà a fare un nuovo check con Vagnati per capire se ci sono i presupposti di un’operazione ‘alla Inglese’. Le cifre per il riscatto dovrebbero consentire al Napoli di monetizzare rispetto all’investimento fatto, mentre il Torino così potrebbe procedere a quella mezza rivoluzione ritenuta necessaria dopo una stagione difficilissima. Indiziati a lasciare la maglia granata, anche per far spazio a Petagna, ci sarebbero Zaza, Verdi (acquistato proprio dal Napoli) e Iago Falque.