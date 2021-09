CM.IT – Sospiro di sollievo per Ospina, sta bene e porterebbe tornare per la Juventus

Ospina è rimasto a terra per quasi quattro minuti ed è stato alzato di peso dallo staff medico, che ha provveduto alle cure necessarie. I rinvii sono stati lasciati ai compagni, da Napoli tutti col fiato sospeso col rischio che fosse qualcosa di grave. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, per il portiere del Napoli si tratta solo di una botta. Non dovrebbero esserci problemi, dunque, per la partita con la Juventus. In programma sabato 11 settembre alle 18:00. Almeno non sul piano fisico, poi per arrivare in tempo Ospina dovrà fare le corse. Non è escluso un volo privato condiviso con l’amico Cuadrado.