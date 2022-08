Condò: “Kim non mi convince completamente”

Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, su Radio Marte:

“Non conoscevo Kvaratskhelia, mi ha sorpreso, ha grandissime qualità, complimenti al Napoli per l’acquisto. Non mi convince ancora completamente Kim, ma i movimenti difensivi sono più complicati e rigidi. Il Napoli è da vertice? Due gare non possono dirci tutto, ma la squadra ha mostrato grande qualità di gioco e capacità tecniche importanti. E’ primo con Roma e Inter, con percorso simile: vittorie con una neopromossa e una squadra non di alto livello. Il Napoli e il Milan preferiscono spendere in cartellini e in giocatori giovani, la Juve in ingaggi e calciatori pronti, vedremo chi avrà ragione. Raspadori grande acquisto, è campione d’Europa e ha grandi potenzialità”.