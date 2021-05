Conference, esclusa la Spagna: il Betis disputerà l’Europa League

E’ confermato che la Spagna non avrà partecipanti alla Conference League, vista la vittoria del Villarreal di ieri contro il Manchester United. Questo porterà due partecipanti in Europa League: Real Sociedad e Betis Siviglia, col ‘Submarino Amarillo’ che approderà in Champions, in prima fascia. Non essendoci precedenti, si poteva pensare a una ‘retrocessione’ del Betis -sesto in classifica in Liga- in Conference, ma l’UEFA opterà semplicemente per l’esclusione della Spagna dalla terza competizione europea. Una notizia che interessa anche al Napoli, già qualificato ai gironi di Europa League e in prima fascia al momento del sorteggio, che avrà dunque due possibili avversarie spagnole e non una.