Conte a Sky: “Partita non bellissima, ma questa vittoria vale il doppio. Siamo stati molto fortunati”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Una vittoria così può far bene, l’ho detto ai ragazzi, perché non era facile. Il Napoli è un’ottima squadra. C’è stata una partita tattica, con grande rispetto da entrambe le parti. Non è stata una partita bellissima, però questi sono punti importanti contro una squadra ambiziosa come il Napoli, sempre protagonista del nostro campionato, e valgono il doppio”.

Alla fine avete rischiato la rimonta con l’uomo in più. “La squadra sentiva l’importanza della partita e il peso che questo tipo di partite comporta. Sapevamo che vincerla non sarebbe stato facile e alla fine è venuto un po’ il braccino. Portare a casa questo tipo di partite è importante per una crescita mentale. La squadra deve imparare a soffrire e vivere queste situazioni. Preferiremmo non soffrire tanto, ma vincere queste partite con squadre così forti è un bel segnale. Sono partite difficili perché puoi vincerle e perderle. Il Napoli è un’ottima squadra, con un ottimo allenatore e una grandissima organizzazione. Ha detto bene Gattuso, forse l’abbiamo imbruttita la partita. Venivamo dalle partite disputate la stagione scorsa ed eravamo entrambi preparati, avevamo studiato. Avevamo preparato entrambi una strategia per rendere sterili gli attacchi avversari. Ma queste sono gare che devi vincere e se ci riesci le prendi, metti in saccoccia e sei contento”.

Vi siete esposti al possesso del Napoli e avete faticato a trovare Lukaku. “La strategia sia nostra che loro, ma più loro perché non l’hanno mai cambiata, era comunque quella di abbassarsi e coprire tutti gli spazi nella metà campo, cercando di rubar palla e ripartire con Lozano, Insigne e dopo Petagna. Nel primo tempo abbiamo provato a prenderli alti, ma loro sono stati bravi ad uscire con delle giocate preparate. Zielinski ci ha messo un po’ in difficoltà dietro a Brozovic. Alla fine questo tipo di situazione ha pagato, anche se alla fine siamo stati un po’ fortunati con quel palo”.