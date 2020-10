Nel corso dell’intervento al Senato ha parlato cosi il Premier Giuseppe Conte. Ecco le sue parole:

“A livello regionale bisogna mantenersi pronti ad intervenire, se necessario, qualora si verifichino situazioni di particolare criticità in specifiche aree. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore alcune regioni hanno promosso la procedura per misure più restrittive. Si è concluso l’iter per la regione Lombardia ed é in corso quello per la Campania. Non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti“.“