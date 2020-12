Conte: “Zona rossa tra il 24 dicembre e il 6 gennaio”. Chiusure e aperture, i giorni di zona arancione

Il Governo ha deciso per una zona rossa nazionale per i giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio. Per gli altri giorni feriali, quindi 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio si entra in “zona arancione” ove saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni. “Con questa zona rossa – dice Conte – ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti tranne l’asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano aperti supermercati, negozi di beni alimentari, di prima necessità. edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri, barbieri. Le chiese e i luoghi di culto saranno aperti fino alle ore 22”.

Novità riguardante le visite ai non conviventi: tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private sarà consentito una volta al giorno e verso una sola abitazione che deve essere all’interno della stessa regione e nei limiti di due persone conviventi. Non si terrà conto dei minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. L’arco temporale in cui sarà possibile lo spostamento sarà tra le 5 e le 22.