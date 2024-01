Coppa d’Africa, Senegal-Camerun 3-1: 90′ per Anguissa

E’ finita 3-1 la partita tra Senegal e Cameun, valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa. I Leoni della Teranga sono andati in vantaggio con Sarr nel primo tempo e hanno poi trovato il raddoppio con Diallo. Il gol di Castelletto per il Camerun ha acceso le speranze, spente qualche minuto dopo dal tris di Mané. Da segnalare comunque una grande occasione per i Leoni Indomabili poco prima del gol terzo gol subito. Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è rimasto in campo 90′. La prossima sarà una partita da dentro o fuori per il Camerun che sfiderà il Gambia martedì 23 gennaio alle 18:00.

Classifica

Senegal 6 Guinea* 1 Camerun 1 Gambia* 1

*Una partita in meno