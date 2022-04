Coppa Italia, Inter-Milan 3-0: i nerazzurri volano in finale

L’Inter batte il Milan 3-0 e ottiene la qualificazione alla finale di Coppa Italia, la prima per i nerazzurri dal 2011. Dopo lo 0-0 nella gara di andata, a San Siro decide una doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Gosens. Prestazione chirurgica degli uomini di Simone Inzaghi che sbloccano immediatamente il risultato, raddoppiano nel momento migliore del Milan e poi nella ripresa sfruttano gli ampi spazi per chiudere il discorso. Buona prestazione tutto sommato per il Milan che paga per le disattenzioni in difesa e le tante occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo.