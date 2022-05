Coppa Italia, Juventus-Inter 2-4 d.t.s.: Inzaghi batte Allegri

E’ l’Inter la squadra vincitrice della Coppa Italia 2021/22. A decidere la sfida ai tempi supplementari è stato Ivan Perisic, che con uno splendido rigore e poi con un gran sinistro dalla distanza ha permesso ai nerazzurri di alzare l’8^ Coppa della sua storia. Un finale shock per la Juve, che si era trovata in vantaggio per 2-1. Per Inzaghi è il 2° titolo in pochi mesi, in attesa di capire cosa succederà in campionato. I bianconeri terminano la stagione senza trofei, l’ultima volta era successo nel 2010/11.