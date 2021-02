Corbo attacca: “Gli assenti sono un alibi, ieri il Napoli giocò con un’ottima squadra”

Il giornalista di Repubblica Antonio Corbo ha parlato cosi dopo la sfida di Granada. Ecco le sue parole:

“C’è un atmosfera di buonismo che fa male al Napoli e abbiamo tutti una certa curva. La storia dei 9 assenti è evidentemente un alibi, non una scusante chiara, perché quelli che sono andati in campo sono calciatori di primo livello, che guadagnano tanto e sono stati pagati tanto. Tutte le squadre che incontrano il Napoli punta sulla sinistra degli azzurri, attaccando Mario Rui, come se fosse la zona più debole. Questo perché il primo che può fare interdizione a destra è Insigne, che viene saltato facilmente visto che non è il suo mestiere fare l’incontrista”.