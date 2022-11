Corbo: “L’aumento del valore della rosa del Napoli si deve a De Laurentiis”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “I numeri del Napoli sono stratosferici ed inimmaginabili se ci riportiamo allo scorso giugno, quando la situazione era molto confusa con un latente divario tra tifosi, società e lo stesso Spalletti che si affannava a dire che il terzo posto era stato un capolavoro, mentre una buona parte dei tifosi, ed io con loro, pensava che il terzo posto valeva una rinuncia, una resa, e che si poteva fare di più. Il Napoli di quest’anno è straordinario ed il migliore in campo è stato Spalletti, sul quale si era scettici. L’allenatore non sta sbagliando una virgola di quello che dice e di quello che fa. Spalletti si è reinventato e da allenatore che creava qualche grana, anche forse inconsapevolmente, ora sta amministrando con grande intelligenza e maturità. L’aumento del valore della rosa del Napoli si deve a De Laurentiis, che ha avuto il coraggio di far tacere tutti quelli che lo frenavano in società per evitare spese che sembravano azzardate. Poi, ha pensato di investire sulla competenza di Giuntoli il quale, però, non aveva molto spazio né potere. Quando De Laurentiis ha dato fiducia al suo direttore ed ha cominciato a credergli, allora tutto è andato meglio”.