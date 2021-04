Corbo: “Psicologicamente gli azzurri stanno meglio ma la Juventus potrebbe avere una reazione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Juventus-Napoli? Entrambe le squadre hanno giocato sabato e hanno avuto un sufficiente intervallo di riposo. Si affrontano soprattutto in buone condizioni. Psicologicamente il Napoli sta meglio ma la Juventus potrebbe avere una reazione. Per la prima volta dopo molto tempo la Juventus ha pareggiato dopo una sconfitta. Per il Napoli è un buon momento ed è stata interessante anche la sbandata di 11′ vissuta contro il Crotone perché dà la possibilità a Gattuso di riflettere su quella sbandata. Si sta discutendo molto sul tecnico e sul suo futuro. Vorrei allargare il tema. Gattuso è un grande professionista e una persona perbene, ha un carattere puntiglioso e questo gli ha complicato un po’ il rapporto con De Laurentiis, con cui è facile fare guerra e pace. Gattuso segue la squadra con un eccesso di passione, in maniera molto emotiva. Passaggio per passaggio urla e sprona ma questo fatto secondo me non consente di avere un quadro d’insieme della partita. Se vedesse questo, si renderebbe conto di dove il Napoli può colpire e dove invece cambiare. Il Crotone a inizio secondo tempo ha segnato e io ho visto un movimento: Mertens era in affanno in fase di recupero difensivo. Da lì è nato il gol e ci si poteva rendere conto che era opportuno creare una metamorfosi tattica improvvisa. Questo non c’è stato e si è aspettato il terzo gol del Crotone. Con una visione d’insieme si doveva creare una situazione tattica diversa. Io avrei fatto subito entrare Hysaj e avrei messo la difesa a 3. De Laurentiis deve investire a fine stagione per prendere pezzi importanti, fare grandi campionati. Prima o poi si ritornerà a giocare con gli stadi pieni. Tutto il Napoli deve girare a mille per far sì che sponsor e proventi convengano. Che vada in Champions o non ci vada, io penso che il Napoli farà un buon mercato. Ha sofferto troppo sbagliando qualche colpo. Manolas e Maksimovic sono costati 60 milioni, spesso il Napoli spende tanto ma non lo fa bene. Bisogna scegliere meglio i propri acquisti”.