Coronavirus, a Rimini orge in strada e offese alla polizia: “Ecco la nostra quarantena”. Denunciato trio hard

Le loro provocazioni erotiche stavano già facendo il giro del web e dei social in Romagna da qualche giorno. E alla fine la polizia non ha dovuto faticare molto per beccarli e denunciarli. Un uomo e due donne si divertivano ad aggirare i divieti per il contenimento del coronavirus (e a quanto pare non solo quello) facendo sesso a tre in luoghi pubblici all’aperto per poi pubblicare on line le loro avventure.

Si firmavano Dollscult Satanic Family e dietro la sigla c’erano un 38enne cesenate residente a Rimini, una 32enne della provincia di Frosinone e una 31enne palermitana, entrambe domiciliata nell’abitazione dell’uomo.

Si prendono gioco di polizia e quarantena: sesso a 3 in strada davanti al comando

„Sulla loro pagina web c’erano circa 90 video hard amatoriali, conditi da commenti irripetibili.

Si prendono gioco di polizia e quarantena: sesso a 3 in strada davanti al comando

„In uno di questi il trio a luci rosse si era ripreso nell’auto parcheggiata davanti al comando della Municipale di Rimini in via della Gazzella e corredava le evoluzioni sessuali con insulti vari in inglese alle forze dell’ordine: “È così che passiamo la quarantena. Sbirri di m****a!”.“

Si prendono gioco di polizia e quarantena: sesso a 3 in strada davanti al comando

„In un altro video, girato sempre a Rimini in via della Martora, dicono: “Non solo non ce ne frega un co se ci saranno milioni di morti, ma anzi ci godiamo pure. Del vostro genere umano del co non ce ne frega nulla, dovete crepare uno per uno s******i di m***a”.

Nelle immagini, oltre a fare sesso sul cofano della vettura, una delle ragazze scavalca la recinzione che protegge l’autostrada e, sulla corsia di emergenza, mostra il seno ai guidatori di passaggio. Stessa prodezza a Bellaria, sulla statale 16 nel tratto a quattro corsie: sesso estremo sul cofano, con le auto che sfrecciano a pochi centimetri. I filmati XXX venivano girati anche nei supermercati e all’Ikea, tra gli scaffali e i mobili.

Fonte:repubblica.it