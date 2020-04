Coronavirus, alcuni chiarimenti sul nuovo Decreto Legge

Alcuni chiarimenti d’obbligo, li fa l’edizione online di Repubblica, che analizza alcune parti del nuovo Decreto Legge che entrerà in vigore dal 4 Maggio. Il focus importante è sul discorso delle visite ai congiunti e alla visita sulle seconde case, i ritorni a casa e le mascherine. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples:

VISITE – Una delle principali novità, secondo il quale saranno considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”. Fino a che grado di parentela? I familiari di primo grado? Stando alle parole utilizzate ieri dal premier Conte, anche alle persone che sono insieme da tempo ma che non sono sposate e non hanno conseguito un unione civile. Di sicuro gli spostamenti per gli incontri con i congiunti sono consentiti all’interno della propria regione. Per andare in un’altra regione bisognerà autocertificare motivi di lavoro, di salute e di necessità.

SECONDE CASE – Non sono stati sciolti i dubbi riguardo le seconde case. È ancora in dubbio se sarà possibile raggiungere le seconde case qualora si trovassero in un’altra regione, ad oggi nel Decreto in vigore fino al 3 maggio c’è scritto: “Resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”. Nel nuovo decreto non c’è più traccia di questo divieto.

MASCHERINE – Per luoghi chiusi accessibili al pubblico, come riporta la norma, dovrebbe intendersi gli esercizi commerciali, gli uffici pubblici, i locali dove è consentito l’accesso al pubblico mentre per i luoghi di lavoro, che siamo aziende o uffici, l’uso della mascherina è normato dai protocolli di sicurezza aziendali. Di solito in ambienti dove sono garantite le distanze di sicurezza tra le postazioni non è previsto l’uso obbligatorio della mascherina.