Coronavirus, dal 3 giugno spostamenti fra regioni con lo stesso livello di rischio

29 maggio, sarà la data che più interesserà chi dovrà spostarsi dalla propria regione per lavoro o per altri movimenti necessari. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, venerdì prossimo arriverà il report settimanale del monitoraggio che fornirà le indicazioni per concedere il via libera agli spostamenti tra le regioni. Dal 3 giugno la mobilità sarà consentita in tutta Italia, ma il Governo potrebbe decidere diversamente.

RISCHIO – Non ci sarà alcun limite di mobilità soltanto tra regioni che sono allo stesso livello di rischio. Ogni settimana le Regioni hanno l’obbligo di comunicare una serie di parametri e l’incrocio di questi dati fornisce la valutazione complessiva. In particolare devono rendere noto l’Rt (il tasso di contagiosità che ha sostituito l’R0), il numero dei tamponi effettuati e una serie di dati relativi alla tenuta del sistema sanitario, con un’attenzione particolare alle terapie intensive.

REGIONI – Non sarà un metodo adottato da tutta Italia, ma ogni Governatore delle regioni potrà decidere sul da farsi. Per comprendere meglio quanto accadrà si può fare un esempio basandosi sui dati della scorsa settimana quanto tutte le regioni erano a livello “basso” tranne Lombardia, Molise e Umbria. In quella situazione le tre regioni sarebbero state escluse dalla libertà di spostamento. Il provvedimento non sarà comunque definitivo, ma verrà valutato e aggiornato sulla base dei risultati settimanali.

La scelta del governo di delegare in questa fase ai presidenti delle Regioni le modalità per chiudere o aprire i propri confini consentirà a ognuno di procedere come ritiene più opportuno e sicuro per i propri residenti.