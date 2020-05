Coronavirus, ecco come cambia la distanza dal 18. Le nuove regole per ristoranti, parrucchieri, estetisti

Dal 18 maggio il Governo imporrà una nuova distanza di sicurezze per l’emergenza Coronavirus: 2 metri. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, in serata il Premier Giuseppe Conte farà annunci importanti sulle riaperture delle attività commerciali Da lunedì 18 maggio riaprono i negozi al dettaglio e i centri commerciali. Alzano le saracinesche i bar, i ristoranti, i parrucchieri, i barbieri, gli estetisti e anche i mercati non alimentari. Si potrà tornare nei musei, nelle biblioteche, visitare le gallerie d’arte e i siti archeologici.

Spostamenti e amici – Si torna a circolare liberamente (senza autocertificazione) nella propria Regione. Dopo oltre due mesi, milioni di italiani potranno rivedere gli amici. Ma restano le regole base per scongiurare i contagi: il distanziamento sociale, l’obbligo di usare le mascherine e il divieto di uscire di casa in presenza di sintomi da coronavirus.

Bar e ristoranti – Gli ingressi saranno contingentati in base all’ampiezza del locale. I ricercatori dell’Inail e dell’Istituto superiore di sanità hanno stabilito in quattro metri quadrati la superficie destinata a ciascun cliente: 2 per 2. Al ristorante la regola base è la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro. Niente buffet, menù di carta, camerieri con guanti e mascherina.

I centri commerciali – I vestiti non dovranno essere sanificati, ma bisognerà fare le prove con i guanti e avere diversi dispenser, obbligatorio alle casse. Per centri commerciali e outlet i posti nei parcheggi saranno quasi dimezzati e gli ingressi contingentati. Gli ascensori (almeno quelli più piccoli) saranno limitati ai portatori di handicap. All’ingresso dei negozi di abiti, scarpe, profumeria e altri articoli ci sarà il «salvacoda» e si dovrà prendere il numeretto.