Coronavirus, ecco il decreto riaperture per l’Italia: tutti i dettagli

Nuove disposizioni per quanto riguarda la situazione COVID-19 in Italia. È stato reso noto il nuovo decreto riaperture, che inizierà dal 26 aprile. Si rivedrà, innanzitutto, la zona gialla, che manca da più di un mese e tutte le attività di riapertura sono per le regioni in zona gialla, non valide quindi per chi si trova in zona arancione o rossa.

26 APRILE – Per le regioni in zona gialla riapriranno i musei, e gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto saranno svolti solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro con capienza 50% di quella massima, ma con un tetto di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Saranno possibili gli sport all’aperto, anche di contatto.

15 MAGGIO – Riapertura delle piscine all’aperto, sempre in zona gialla, oltre a mercati e centri commerciali.

1 GIUGNO – Palestre al chiuso accessibili, e i locali con posti a sedere potranno aprire, ma solo a pranzo. Sarà possibile partecipare ad eventi sportivi di livello agonistico negli stadi o palazzetti con presenza non superiore al 25% della capienza e comunque non più di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.