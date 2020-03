Coronavirus, il capo della Protezione Civile Borrelli negativo al tampone

Il tampone rino-faringeo per la ricerca di Coronavirs effettuato al capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha dato esito negativo. Lo fa sapere in una nota lo stesso Dipartimento. L’indagine epidemiologica si era resa necessaria a seguito dei sintomi avvertiti nella giornata di ieri dal capo della Protezione Civile.

Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, “continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi”continua la nota che conferma come “il Dipartimento della Protezione Civile continuerà, come sempre, a garantire la massima operatività e a lavorare senza sosta sull’emergenza in atto.

“Ho ancora un po’ di febbre ma conto di tornare quanto prima in dipartimento“, ha detto all’Adnkronos Borrelli che da ieri si trova nella sua abitazione.