Coronavirus, in Campania non è ancora giunto il picco: le stime lo individuano per metà aprile

Sebbene i numeri siano in crescita, il picco di Coronavirus in Campania non è ancora stato raggiunto. Le stime lo individuerebbero per metà aprile. Nel frattempo, si pensa già alla riapertura, che potrebbe avvenire a maggio anche se in maniera molto graduale. Continua la massima allerta, intanto, per “le nostre piccole Codogno”, come sono state definite dall’Unità di crisi della Regione: Vallo di Diano nel salernitano e di Ariano e Lauro, in Irpinia. In particolare, l’ultima cittadina è stata appena dichiarata off limitsper il Covid.