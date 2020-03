Coronavirus, l’appello del Dott. Paolo Ascierto del Pascale: “Serve un Laboratorio di Ricerca al più presto”

All'interno dell'articolo il link per donare Pubblicato il alle 13:50 da •

La sanità napoletana non da oggi è in prima linea per combattere la pandemia che ha colpito l’Italia ed il mondo da inizio anno: il Coronavirus.

L’ultimo appello arriva dal dottore Paolo Antonio Ascierto, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video in cui esorta a donare per dotare la città di Napoli di un laboratorio di ricerca per studiare la genetica del virus.

Ecco l’appello:

CORONAVIRUS: Serve un Laboratorio di Ricerca al più presto.

Qui all’Istituto Pascale abbiamo individuato un farmaco, il tocilizumab, l’anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide che si è rivelato realmente efficace per combattere la polmonite da Covid-19. Ma questo è solo l’inizio, la Ricerca deve andare avanti.