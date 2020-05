Coronavirus, nuovo caso in Serie C: positivo un giocatore del Como

Arrivata all’improvviso, la comunicazione attraverso il sito ufficiale del club, che attualmente milita in Serie C. Ecco quanto si legge sul sito e che vi riportiamo di seguito: “Il Como 1907 comunica, in accordo col diretto interessato, che il calciatore Pierre Bolchini è risultato positivo al Covid-19. Il controllo si è reso necessario a seguito dalla riscontrata positività di un componente del suo nucleo familiare che opera in ambito sanitario. La società tiene a precisare che Pierre sta bene ed è completamente asintomatico. Il calciatore si trova in isolamento nella sua abitazione dal 10 marzo, dove continuerà il periodo previsto di quarantena. Tutto il Como 1907 fa gli auguri di pronta guarigione al proprio portiere. Non vediamo l’ora di rivederti, Pierre!”.