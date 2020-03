Coronavirus, nuovo decreto legge “anti-furbetti”: multe fino a 4000 euro e la chiusura dell’attività fino al 31 luglio

Una mossa dura, ma necessaria da parte del Governo, che in queste ore discuterà un decreto legge che uniformerà le regole imposte in questi giorni. Il DL imporrà le famose multe a chi viola le leggi. Chi gira per la città e fuori territorio senza avere una giustificazione plausibile verranno puniti con la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3”. Prevista inoltre una sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio o dell’attività dai 5 ai 30 giorni, per negozi senza autorizzazioni. Al punto 2 è prevista, poi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nei casi di negozi o attività commerciali aperti senza autorizzazione.

Ma quanto può durare ancora tutta l’emergenza? “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, sulla totalità del territorio nazionale possono essere adottate una o più misure di chiusura, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni modificabili fino al 31 luglio 2020”.