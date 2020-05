Coronavirus, troppe persone in Città Alta a Bergamo. Il sindaco Gori: «Immagini che fanno arrabbiare. Non sono bastate centinaia di morti?»

Diverse persone hanno approfittato della domenica di sole per fare una passeggiata in via Bartolomeo Colleoni, luogo di passeggio nella cosiddetta “Bergamo Alta”. A causa, probabilmente, delle vie strette del centro, sembrerebbe però, da alcune immagini, che non sempre i passanti abbiano mantenuto le distanze di sicurezza. Inoltre, non tutti sembrano indossare correttamente le mascherine: in alcuni casi sono abbassate.

A postare per primo la foto, facendo scoppiare la polemica, l’ex consigliere regionale, Giosuè Frosio, che ha scritto su Facebook: «Città alta oggi… abbiamo capito tutto…». Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Bergamo. «Le immagini del pomeriggio, di Città Alta e di Largo Rezzara, mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare. Non sono bastate centinaia di morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore», ha detto Giorgio Gori in una diretta su Facebook. fonte: open.online