Nuove idee di restrizioni da attuare solo in caso la curva dei contagi non diminuisse in vista della stagione invernale. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che racconta come il Governo potrebbe presto adottare un coprifuoco alle 22 per evitare assembramenti e la definitiva imposizione della didattica a distanza per le scuole e le università.