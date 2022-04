CorSera – Atalanta, Gasperini pronto ad inserire Boga al posto di Muriel

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, sarebbe a disposizione per la gara contro il Napoli di domenica 3 aprile, ma l’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, starebbe pensando a far partire il colombiano, reduce dalle fatiche con la nazionale, in panchina, in vista anche della sfida contro il Lipsia nei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 7 aprile. Al suo posto, pronto Jeremie Boga come falso nueve: “Nessun problema fisico per l’attaccante colombiano, ma nella giornata di oggi bisognerà valutare le sue condizioni (e il morale sotto le suole). Con un volo transoceanico alle spalle, e soprattutto due soli allenamenti sulle gambe a 48 ore dal big match contro il Napoli, il tecnico potrebbe optare per lasciarlo a riposo in vista dell’andata dei quarti di Europa League contro il Lipsia. Al suo posto si lancia come falso nueve Jeremie Boga, che ha sfruttato la sosta per riprendersi dal problema al ginocchio e ha mostrato fame in allenamento”.