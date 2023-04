CorSera – Milan, col Napoli i titolari: le alternative in attacco hanno deluso

Con il pareggio per 0-0 contro l’Empoli il Milan ha palesato ancora una volta un suo limite di questa stagione: la mancanza di alternative, soprattutto in attacco. Ne parla Il Corriere della Sera, sottolineando che Rebic, Origi, Ibrahimovic e De Ketelaere hanno sommato realizzato solo 6 gol in quattro. Non esistono dunque cambi adeguati per Giroud, Leao e Diaz. Colpisce in particolare il rendimento assolutamente negativo di Origi che, nonostante un’ottima parentesi nel Liverpool e i 4 milioni annui d’ingaggio, ha fin qui segnato solo 2 gol (peraltro inutili ai fini del risultato). Per evitare guai, con il Napoli in Champions spazio ai titolarissimi: tornerà Kjaer dietro, Krunic in mezzo e Diaz davanti, alle spalle di Giroud e Leao.