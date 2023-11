CorSera – Mondiale per Club, il Napoli può sorpassare la Juventus: ecco come

Come riporta Il Corriere della Sera, il Napoli può puntare il sorpasso alla Juventus per quanto riguarda l’iscrizione al prossimo Mondiale per Club e ha svelato tutti i dettagli: “La Juve resiste al secondo posto, ma non può prendere ulteriori punti data la mancata partecipazione alle coppe. Quindi Napoli e soprattutto Milan, in caso di passaggio agli ottavi possono puntare al sorpasso. Per il prestigio, ma anche per il portafogli. Che nella prossima stagione potrebbe essere più ricco anche per una quinta squadra italiana in Champions: con le vittorie di questa settimana di Inter, Milan e Lazio, l’Italia supera infatti il Belgio ed è seconda nel ranking stagionale dietro alla Turchia, una posizione che appunto varrebbe il posto extra nel format a 36 squadre”.