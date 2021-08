Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel rush finale il Milan accelera per mettere a disposizione di Pioli un esterno che possa rivestire i panni del trequartista. Non è un caso che Maldini e Massara abbiano effettuato un sondaggio con il Napoli per Ounas, ritenuto però incedibile da Spalletti e non abbandonino l’ipotesi Messias, ma solo in caso di partenza verso il Getafe di Castillejo.