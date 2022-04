Alessandro Costacurta, ex difensore e opinonista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Scudetto? Squadre imperfette, ma c’è tanto equilibrio. Diciamo che in Serie A nulla è scontato. Milan, Inter, Napoli, dicevo, sono tutte squadre non perfette. Da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l’Udinese, l’Inter perde in casa con il Sassuolo. Squadre imperfette, appunto. Questo significa che non andranno mai troppo avanti in Europa”.