Costacurta: “Se Osimhen ha campo diventa irraggiungibile”

Alessandro Costacurta, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria del Napoli per 0-4 contro l’Udinese:

“Il Napoli vince e non concede, si sono messi a fare bene anche le palle inattive ed è un’arma in più. Mi è sembrata una squadra in salute, in questo momento merita la vetta della classifica. Stanno seguendo l’allenatore, decisamente. Come avrei affrontato Osimhen? Ha grandi potenzialità quando ha campo a disposizione: se fa passare la palla, diventa irraggiungibile e davanti al portiere anche se non ha tecnica sopraffina è complicato affrontarlo“.