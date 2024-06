Criscitiello annuncia: “Di Lorenzo vuole andare alla Juve, non può più restare a Napoli”

Nel corso del suo editoriale il giornalista Michele Criscitiello ha parlato di Di Lorenzo e del suo futuro. Il giornalista ha commentato la guerra tra Giuffredi e De Laurentiis, prima grandi amici e ora il procuratore spara a zero sul patron azzurro. Criscitiello spiega:

“Il Presidente del Napoli non ci ha capito molto e spesso straparlando si è fatto sfuggire pubblicamente “sono tutti in vendita, basta che mi portate un’offerta concreta”.

Criscitiello prosegue: “Nel frattempo De Laurentiis ha ritrovato entusiasmo con Antonio Conte e si è rimangiato la frase detta mesi prima. In più ha saputo che Di Lorenzo lo vuole l’ ex Giuntoli per 20 milioni di euro. Via al teatrino. Ormai non si può tornare indietro anche perché se un calciatore manifesta pubblicamente la volontà di andare alla Juventus, seppur non tramite la sua bocca, con la maglia del Napoli non può giocare più