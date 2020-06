Criscitiello, parole al miele per Gattuso: “Parla la lingua dei campioni, ha fermato tatticamente la Juve”

Nel corso del suo editoriale su Tmw il giornalista Michele Criscitiello ha parole al miele per Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

“Uno come Gattuso, invece, sa parlare meglio la lingua dei campioni, ai quali interessa solo vincere. Perché è la stessa lingua che ha parlato, per anni, al Milan e in Nazionale. Sono due modi e mondi diversi di fare calcio. Mercoledì scorso si è visto tutto questo. Sarri è partito con un 4-3-3 ma, durante l’azione di costruzione, si passava al 3-5-2 per cercare di abbattere il muro napoletano. Cuadrado, da terzino, si accentrava diventando il terzo centrale per provare ad avere un miglior palleggio, sperando di avere più sbocchi centralmente o esternamente per sfruttare la qualità di Douglas Costa, Ronaldo e Dybala. Douglas Costa da esterno offensivo si apriva, in fase di sviluppo, a fare il quinto e nello stesso tempo Alex Sandro saliva sulla linea di centrocampo portando Ronaldo e Dybala a fare le due punte. Gattuso, che scemo non è anzi, ha chiuso tutti gli spazi con un 4-5-1 in fase di non possesso lasciando spazi solo lateralmente: il male minore. Gattuso ha tolto qualità alla Juve, ha tolto metri e ha negato gli 1 contro 1 a Sarri. Ha solo concesso cross dagli esterni ma che non hanno portato ad alcun vantaggio ai bianconeri, non avendo in area di rigore gente come Higuain, Milik o Mandzukic. Gattuso si è sistemato dietro coprendo ogni buco e ha tolto tutta l’inventiva ad una Juventus che non aveva metri per saltare l’uomo o per creare gioco. Di fatto ha tolto ossigeno e idee a Sarri. Certo, per fare questo, serve un grande sacrificio da parte di attaccanti e centrocampisti; quello che Gattuso ha ottenuto entrando nella testa dei calciatori. Decisivo il lavoro fatto da Insigne e Callejon/Politano. Gattuso, rispetto a Sarri, a Napoli fa un lavoro diverso. Sarri aggrediva sempre alto, allo sfinimento, andava a prendere gli avversari altissimi, mentre Rino con grande spirito di sacrificio ha dato un’umiltà diversa a questa squadra abbassandola di qualche metro e difendendo in maniera perfetta negli ultimi 30 metri e quando occorre anche 20 metri”.