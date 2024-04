Criscitiello: “Scudetto del Napoli? Un caso, annata che capita ogni 50 anni”

Un disastro completato dalla gestione approssimativa del caso Juan Jesus. Senza avvocato, senza difesa, senza prove e con la lamentela continua del vittimismo verso Acerbi senza aver portato una prova o una testimonianza dei compagni di squadra in campo. Il campo, lo stesso, che continua ad essere chiaro con il Napoli. L’Atalanta passeggia al Maradona e il futuro non presenta nulla di buono. La conferma che tutti volevano è arrivata: lo scudetto del Napoli è stato casuale, grazie a Spalletti e Giuntoli, figlio di un anno perfetto che capita ogni 50 anni se in squadra non hai Diego. I cicli si basano su costruzioni solide societarie. Qui, invece, c’è approssimazione e mancanza di programmazione. Troppa confusione. Cosi i cicli non si aprono e non si chiudono. Semplicemente non esistono.