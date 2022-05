Criscito a DAZN: “Abbiamo fatto tantissimi errori e ne paghiamo le conseguenze”

Mimmo Criscito, capitano del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “E’ stato un pomeriggio che non dimenticheremo mai sia Lorenzo Insigne che io, Lorenzo per altre cose io per la retrocessione. E’ stato un anno difficile, retrocediamo per errori fatti nel passato. Ho ancora un anno di contratto, se la società vorrà parlarmi di futuro vedremo cosa succederà, sono aperto a tutto. Il presidente Zangrillo ha detto che il Genoa merita di retrocedere? Sono d’accordo, come squadra e società abbiamo fatto tanti errori e ne paghiamo la conseguenze. La nostra tifoseria è eccezionale, ci supporta, vengono in trasferta, anche in casa ci danno una mano, sono sempre stati fantastici, dispiace. Abbiamo fatto mezz’ora di alto livello e messo in difficoltà il Napoli. Giocatori del calibro di insigne Osimhen e Mertens non sbagliano, noi abbiamo sbagliato tanto. Sono arrivati 4-5 giocatori nell’ultimo giorno di mercato e non abbiamo potuto lavorare in ritiro, quando si cambiano 3 allenatori vuole dire che qualcosa non va. Speriamo di cambiare le cose in futuro perchè i nostri tifosi non meritano la Serie B”.