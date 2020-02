Cristiano Ronaldo: “Juve, il meglio deve ancora venire. Con l’Inter spero di segnare”

A tutto Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, intervistato in esclusiva da Sky Sport, ha parlato del suo momento personale e di quello della Juventus. Si parte dalla sconfitta in Champions contro il Lione. CR7 tranquillizza tutti: “Questo è il calcio. Può capitare, siamo delusi. Abbiamo però la gara di ritorno e siamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato. Ora però pensiamo a vincere contro l’Inter. Siamo rilassati e concentrati. Non abbiamo paura di uscire dalla Champions. Non ci sono partite facili in questa competizione”.

CR7 analizza il momento non brillante che sta attraversando la Juventus: “Certe volte non riusciamo a fare quello che proviamo in allenamento. Ma non credo che siamo in un momento drammatico. Dobbiamo lavorare in gruppo passo dopo passo. Il nostro lavoro è quello di preaprarci al meglio ad ogni partita. I miei compagni sono responsabili quanto me, anche se a volte ho piu pressioni addosso perché mi chiamo Cristiano, ma io sono sempre pronto. Il meglio deve ancora venire“.