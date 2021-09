Cristiano Ronaldo: «Passare dalla Juve al Manchester United la decisione migliore che ho preso»

In panchina troverà Ole Gunnar Solskjaer, suo ex compagno proprio allo United per quattro anni. «Ho giocato con lui quindi ho un buon rapporto ma ora i ruoli sono diversi; io sono un giocatore e lui è l’allenatore. Ma non importa, il mio rapporto con lui è ottimo e il mister può contare su di me per quello che vuole. Quindi sono disponibile per tutto». Anche a fare il centravanti come gli hanno chiesto invano Sarri, Pirlo e Allegri? Chissà….