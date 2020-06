Cuadrado a JTV: “Il Napoli non è stato superiore a noi, si sono difesi in undici”

L’esterno della Juventus Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di JTV:

“Abbiamo fatto una buona partita, l’interpretazione è stata molto buona. Nel primo tempo abbiamo cercato di giocare il calcio che ci dice il mister, muovendo la palla veloce, ma era difficile trovare gli spazi perché loro si difendevano in undici. Poi i rigori sono come una lotteria. Dopo tre mesi è difficile trovare la condizione, però penso che piano piano arriveremo al 100%. In tanti ci sentiamo molto bene, speriamo di uscire il più veloce possibile e tornare a vincere, che è la cosa più importante per noi. Adesso abbiamo da pensare al campionato e alla Champions. Si sono difesi molto bene, perché il possesso palla lo abbiamo avuto noi, era quello che avevano preparato loro, non è che sono stati superiori a noi, hanno avuto l’ultima palla dal calcio d’angolo, ma per il resto per noi è stato difficile trovare gli spazi per andare al tiro, solo questo“.